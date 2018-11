"Dzikie" plemię zamordowało Amerykanina

Times of India, fot. Christian Caron (Fair Use)

Członkowie izolowanego plemienia Sentinelczyków zamordowali 27-letniego Amerykanina, który chciał się dostać na ich wyspę.

Sentinelczycy to mieszkańcy maleńkiej wyspy Sentinel Północny, która znajduje się w archipelagu Andamanów w Zatce Bangalskiej.

Administracyjnie wyspa należy do Indii.

Poniżej dalsza część artykułu

Populacja plemienia w 2011 roku szacowana była na 40 osób. Sentinelczycy są plemieniem izolowanym - są odporni na wpływy cywilizacji i bronią swojej ziemi przed obcymi.

Ta odizolowana społeczność pozostaje więc tajemnicza, a to zachęca turystów. Przekupują oni okolicznych mieszkańców, by dostać się na wyspę.

27-letni John Allen Chau, najprawdopodobniej kaznodzieja, kilkakrotnie próbował przedostać się na Sentinel. Ostatecznie przekupił rybaków, którzy dowieźli go na wyspę i wysadzili przy brzegu.

Ostatni raz widzieli Amerykanina pod gradem strzał. Sentinelczycy wciągnęli Chaua na ląd, i najpierw, zawiązując mu sznur na szyi ciągnęli po plaży, a następnie do połowy zakopali go w piachu.

Rybacy poinformowali o incydencie przyjaciela zamordowanego Chaua, kaznodzieję w miejscowości Port Blair. Ten zawiadomił rodzinę Amerykanina.

Władze terytorium związkowego Andamanów i Nikobarów, bo do niego należy wyspa, zorganizowały ekipę poszukiwawczą. problem jednak lezy w tym, że helikoptery nie mogą wylądować na Sentinelu - plemię strzela do każdego obcego, który usiłuje się do nich zbliżyć.

Siedmiu rybaków, którzy zawieźli Amerykanina na wyspę, zostało aresztowanych. Policja przesłuchała kaznodzieję. Najprawdopodobniej sprawcy zabójstwa pozostaną bezkarni - plemię jest prawnie chronione.

Do niedawna wyspa była poza zasięgiem turystów. Na początku tego roku rząd do 31 grudnia 2012 wykluczył Sentinel i 28 innych należących do terytorium związkowego Andamanów i Nikobarów z rejestru wysp zamkniętych. Oznacza to, że turysta, który się na nie wybiera, nie potrzebuje zezwolenia władz.

ARTYKUŁY POWIĄZANE