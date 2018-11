USA: Taksówkarze nie chcieli wozić przedstawicieli skrajnej prawicy

W demonstracji - zapowiadanej na Facebooku jako zgromadzenie "patriotów i kochających konstytucję Amerykanów" oraz zwolenników "prawa i porządku, prawa do broni, obrońców życia, obrońców amerykańskich wartości i przeciwników nielegalnej imigracji" - wzięło udział ok. kilkudziesięciu osób. Jednocześnie w lewicowej kontrdemonstracji przeciwko wiecowi uczestniczyło kilkaset osób - relacjonuje "Newsweek".

Członkowie Proud Boys mieli w trakcie demonstracji ścierać się z kontrmanifestantami, w tym z członkami organizacji Antifa. W związku z udziałem w starciach aresztowane zostały cztery osoby.

Kiedy po wiecu na miejscu demonstracji i kontrdemonstracji zaczęły pojawiać się taksówki, taksówkarze - informowani przez kontrdemonstrantów o tym, że mają odwozić przedstawicieli skrajnej prawicy, odmawiali realizowania kursów - relacjonuje "Newsweek".

"To całkowicie surrealistyczne" - napisał na Twitterze korespondent serwisu Vice News Tess Owen. "Faszyści próbują łapać taksówki, ale kierowcy zostawiają ich, kiedy tylko zorientują się co się dzieje" - dodał.

This is completely surreal. Fascists are trying to take taxis , but the drivers keep leaving whenever they realize what’s happening. pic.twitter.com/lcwPucpSPf