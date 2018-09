W Polsce powstaje przejście dla pieszych zapatrzonych w smartfony

- Już wkrótce przetestujemy takie rozwiązanie na jednym z przejść w centrum Szczecina – potwierdza Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy szczecińskiego ZDiTM, w rozmowie z serwisem rp.pl.

Nietypowy pomysł na poprawę bezpieczeństwa pieszych zapatrzonych w ekran smartfona podpatrzono za granicą m.in. w holenderskim mieście Bodegraven.

#Dutch town, Bodegraven, has traffic lights on the ground because people are staring at their phones #innovation #NL https://t.co/JBWMAzamwJ pic.twitter.com/12tSxigSht