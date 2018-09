Wielkie zwiedzanie

26. Europejskie Dni Dziedzictwa startują w najbliższą sobotę. Ich inauguracja odbędzie się w Oleśnie w województwie opolskim.

Wielkie święto zabytków potrwa w całym kraju przez dwa kolejne weekendy – obecny oraz 15-16 września. W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce obywają się pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich.

Odzyskanie niepodległości, czyli budowa struktur państwa wiąże się nie tylko z tym, że powołano do życia administrację państwa, wytyczono granice, że była armia polska, poselstwa dyplomatyczne. To jest także święto bardzo wielu polskich instytucji – mówi Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego generalny konserwator zabytków. I podkreśla, że warto pamiętać o osobach, które te instytucje zakładał, przyczynająy się do tego, że Polska powstała na mapie Europy jako państwo wraz z całym potencjałem cywilizacyjnym.

Na inaugurację w Oleśnie złoży się kilkanaście wydarzeń, m.in. koncerty: Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Natalii Kukulskiej, a także narodowe czytanie „Przedwiośnia” Żeromskiego oraz książek z historii lokalnej, spacery historyczne połączone ze zwiedzaniem, rajd rowerowy „Śladami książąt Opolskich”, spektakl „Piękna Róża i dzielny Woko – legendarni założyciele Olesna” Teatru „Maska” w Miejskim Domu Kultury.

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki podkreśla, że wybór Olesna nie jest przypadkowy. Wielokulturowe tradycje miasta i wyjątkowa architektura sakralna miały na to znaczący wpływ. Z zabytków prawdziwą perłą jest zwłaszcza sanktuarium św. Anny.

Drewniany kościół odpustowy św. Anny w Oleśnie , stojący na podmurowaniu składa się z dwóch części: prostokątnego kościoła z 1518 roku i części centralnej, gwiaździstej, dobudowanej w latach 1668–70 przez mistrza ciesielskiego Marcina Snopka z Gliwic. Tak powstało unikatowe dzieło architektury drewnianej. przypominające pięciopłatkową różę widniejącą w herbie miasta.

Pięć kaplic łączy się z kościołem wcześniejszym. Znajdują się w nich cenne ołtarze barokowe, a w prezbiterium ołtarz główny z późnogotyckim tryptykiem z początku XVI wieku. Drewniana rzeźba św. Anny Samotrzeciej z przełomu XV/XVI w. otaczana jest wielkim kultem w Oleśnie i okolicy; ściąga tysiące pielgrzymów.

Jego dzieje przypomina wystawa zdjęć „500 lat kościoła w Oleśnie”, a z kolei w Oleskim Muzeum Regionalnym można zobaczyć wystawę „Oleski cud architektury” – pięciowiekowy kościół św. Anny w malarstwie Barbary Horteckiej.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Polska włączyła się do akcji w 1993 roku. Wraz z Europejczykami świętują także m.in. Turcja, Armenia i Azerbejdżan.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Program tegorocznych EDD we wszystkich regionach jest dostępny pod adresem: www.edd.nid.pl. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.