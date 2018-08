Utknęli na autostradzie. IKEA zaproponowała im nocleg

W mediach społecznościowych opublikowane zostały zdjęcia klientów śpiących na łóżkach w sklepie IKEA w Thurrock, znajdującym się w hrabstwie Essex. Sklep zaoferował klientom schronienie po tym, jak na autostradzie przewróciła się ciężarówka i zablokowała Dartford Crossing na M25. Autostrada zablokowana została w dwóch kierunkach, a kierowcy nie mieli, jak wrócić do domu - podaje portal londynek.net.

Czytaj także: IKEA śmieje się z RODO

Na Twitterze, konsultant medialny Fergal Parkinson opublikował zdjęcie swojej żony i córki, które odpoczywają na łóżkach w sklepie IKEA. "Przez wypadek na M25 setki ludzi utknęło w sklepie IKEA w Thurrock. Drogi są zamknięte. Ludziom, także mojej żonie i córce, powiedziano, że jeśli chcą, mogą zostać na noc" - czytamy we wpisie.

"Utknęłyśmy w IKEA przez wypadek na M25. Na ponad 5 godzin. Malowanie w sklepie ratują nasze zdrowie psychiczne. Dzięki Bogu za pisaki, tęcze i jednorożce” - napisała inna, wdzięczna klientka.

Choć sklep jest zwykle czynny do godziny 22.00, ze względu na okoliczności, zamknięto go godzinę później, gdy drogi nie były już zablokowane.

"Evening Standard” podaje, że wypadek miał miejsce 28 sierpnia około godziny 14.00. Rzeczniczka IKEA poinformowała, że wszystkie osoby opuściły sklep kwadrans przed godziną 23.00.

Food for thought for all parish emergency planners. IKEA in Thurrock, let 200 stranded motorists sleep the night in their store after a crash on the M25. Don't overlook the obvious when thinking how to provide emergency beds. pic.twitter.com/tt6fFMhd6Z