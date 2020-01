Czarzasty: Armia Czerwona dała Polakom wolność od Niemców

Działania Armii Czerwonej w Polsce komentował w Polsat News lider SLD Włodzimierz Czarzasty. - Zawsze stoję po polskiej stronie. Dzisiaj słyszałem, że polski MSZ poinformował, że Warszawę wyzwoliła Armia Czerwona, a wczoraj pan premier podkreślał wielkie zasługi Armii Czerwonej w wyzwoleniu Polski. To ciekawa narracja w ustach polityków PiS-u. Ona się zmienia, ale nie wiem czy idzie w dobrą stronę - powiedział.

- Armia Czerwona, Polacy uwolnili Polskę od Niemców, od hitlerowców. Hitlerowcy chcieli całkowitej eksterminacji narodu polskiego. Armia Czerwona dała Polakom wolność od Niemców i wprowadziła na terenie Polski ustrój, na który zgodzili się również Amerykanie i Anglicy. To prawda, że Polacy nigdy się nie godzili na ten ustrój - dodał.

Zdaniem Czarzastego, "Putin to nie wszyscy Rosjanie", a "rząd PiS-u to nie wszyscy Polacy". - On ordynarnie kłamie. Teraz jest pytanie, czy jesteśmy w stanie tak zmobilizować opinię światową i europejską, żeby w te ordynarne kłamstwa nie uwierzyły? - pytał.