Nie żyje były marszałek Senatu Longin Pastusiak

Informację o śmierci byłego marszałka potwierdziła Kancelaria Senatu.

Longin Pastusiak w 1960 roku ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej, w 1959 roku, uzyskał tytuł Master of Arts w Woodrow Wilson School of Public and International Affairs na Uniwersytecie Wirginii w Charlottesville. Studiował również na American University w Waszyngtonie, gdzie przygotowywał doktorat. Stopień doktora nauk historycznych uzyskał w 1963 roku w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, a habilitację w 1967 roku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1978 roku, a profesora zwyczajnego w 1986 roku.

Był pracownikiem naukowym Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w latach 1963–1994 oraz profesorem na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładał także na zagranicznych uczelniach, głównie w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem ponad 600 publikacji naukowych, w tym ponad 60 książek poświęconych stosunkom międzynarodowym, zwłaszcza relacjom polsko-amerykańskim.

Longin Pastusiak nie żyje. „Wielka strata i olbrzymi smutek”

Pastusiak był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1961 roku aż do jej rozwiązania. W 1995 roku wstąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdzie pełnił funkcję członka Rady Naczelnej. W latach 1991–2001 sprawował mandat posła na Sejm I, II i III kadencji, będąc m.in. wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego SLD oraz wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 2001–2005 był senatorem V kadencji i pełnił funkcję Marszałka Senatu. Był również wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w latach 2002–2004.