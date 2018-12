Do WOT można zgłaszać się przez internet

Wniosek o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej można złożyć przez internet.

Z informacji przekazanej do mediów przez ppłk. Marka Pietrzaka, rzecznika Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej wynika, że kandydaci do WOT nie muszą już składać papierowych wniosków o przyjęcie do służby w Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU).

Teraz osobista wizyta w WKU nie jest już potrzebna, wystarczy skorzystać z platformy ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl.

Wniosek o powołanie znajduje się w katalogu spraw, w zakładce „bezpieczeństwo narodowe" i dalej „spełnianie powszechnego obowiązku obrony".

- Chętnych do służby w WOT nie ograniczają już godziny pracy urzędów, sami mogą zdecydować kiedy złożą wniosek. Dokumentu nie trzeba też podpisywać ręcznie, w tym celu można skorzystać z tzw. profilu zaufanego. Osoby, które skorzystają z tej formy aplikacji będą mogły liczyć na dodatkowe punkty podczas rozmowy kwalifikacyjnej - podkreśla ppłk. Marek Pietrzak.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służbę pełni ponad 17 tysięcy żołnierzy.