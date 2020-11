Prezydent Duda ratyfikuje umowę wojskową z USA. Co w niej się znajduje?

O planach prezydenta poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dokument ten podpisany latem przez szefów obrony Polski i USA w szczegółowy sposób opisuje zasady traktowania żołnierzy i personelu amerykańskiego, a także skalę nowych inwestycji w infrastrukturę obronną realizowaną we współpracy z Amerykanami.

Siły zbrojne USA będą miały prawo do obrony, kontroli oraz utrzymywania i przywracania porządku na terenie baz. Ale też „strony mogą uzgodnić użycie żandarmerii wojskowej sił zbrojnych USA do innych celów, w zależności od potrzeby". Amerykanie będą też mogli budować obiekty tymczasowe lub „na potrzeby sytuacji nadzwyczajnych". „Statki powietrzne, jednostki pływające i pojazdy eksploatowane przez siły zbrojne USA lub wyłącznie na ich rzecz mają prawo wstępu, swobodnego poruszania się i opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...). Na pokład tych statków powietrznych, jednostek pływających i pojazdów nie można wchodzić oraz przeprowadzać na nich inspekcji bez zgody Stanów Zjednoczonych" - brzmi jeden z zapisów.

Ratyfikowanie umowy teraz - po przyjęciu jej przez parlament - wynika z utworzenia w Poznaniu Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych. Jego oficjalne otwarcie nastąpi w listopadzie, gdy do Polski przyjedzie ponad 200 żołnierzy, którzy będą tworzyli trzon tego dowództwa.

Z dokumentu wynika, że zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce (o 1000 do 5,5 tysiąca). MON szacuje, że rocznie na utrzymanie wojsk amerykańskich z kieszeni podatnika pójdzie ok. 500 mln zł (to koszty prądu, śmieci, wyżywienia itd.).