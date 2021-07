Niebezpieczne lądowanie. Kancelaria Prezydenta nic nie wie

Przypomnijmy, że portal Wp.pl ujawnił w czwartek, że podczas ubiegłorocznego lotu do Lublina załoga rządowego samolotu popełniła szereg błędów. Na pokładzie samolotu był wówczas prezydent Andrzej Duda. Do zdarzenia miało dojść 1 czerwca 2020 r. w czasie kampanii wyborczej, gdy prezydent leciał embraerem z Goleniowa pod Szczecinem do Lublina. Portal powołuje się na raport Działu Jakości, Bezpieczeństwa Lotniczego i Ochrony Przewozów PLL LOT.

W raporcie PLL LOT napisano, że „zmiana w ostatniej chwili typu podejścia (...) miała na celu redukcję obciążenia proceduralnego załogi", jednak z powodu mniejszej automatyzacji i braku jasnej komunikacji między członkami załogi doszło do „zbytniego obciążenia pracą" pilota kontrolującego stery i pilota monitorującego. Według raportu, klapy zaczęto wypuszczać dopiero na wysokości 90 metrów. Sporządzony po incydencie raport głosi, że do przyziemienia nie osiągnięto stabilizacji prędkości, prędkość podejścia była za duża w stosunku do prędkości końcowej, załoga przygotowywała się do lądowania bez upewnienia się co do warunków aktualnie panujących na lotnisku, a pełną konfigurację samolotu do lądowania osiągnięto na wysokości 51 m nad ziemią, czyli zdecydowanie zbyt nisko.