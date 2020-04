Osiem groszy na litrze benzyny, czyli zniżki dla WOT

Od ponad roku ze zniżek na stacjach paliw ORLEN korzystają m.in. strażacy ochotnicy z Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. MON zapowiedział, że będzie prowadziło rozmowy z ORLEN, aby program lojalnościowy objął też weteranów.

- Rola Wojsk Obrony Terytorialnej jest nie do przecenienia, zwłaszcza w tak trudnym czasie, jakim jest epidemia koronawirusa. Rabat na paliwo dla tej grupy to wyraz naszego uznania i wsparcie w dalszych działaniach. Podpisana umowa oznacza, że już wkrótce tysiące żołnierzy-ochotników WOT będzie mogło korzystać z atrakcyjnych zniżek na paliwo – stwierdził Daniel Obajtek prezes Zarządu PKN ORLEN.

- W mojej ocenie, program PKN ORLEN wzmacnia postawy proobywatelskie, zachęca do podejmowania służby wojskowej, ale też buduje coś, czego bardzo potrzebujemy – prestiż munduru i służby. Dużą jego wartością jest też to, że zaszczepiamy w naszych żołnierzach patriotyzm gospodarczy, będą oni bowiem korzystać ze stacji polskiego koncernu – mówił gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jak podaje biuro prasowe PKN ORLEN karty zniżkowe zawierające logo Wojsk Obrony Terytorialnej będą dystrybuowane za pośrednictwem dowództwa WOT, a ich aktywacja nastąpi 1 maja 2020 r. Program lojalnościowy uprawnia do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 gr brutto za 1 litr paliwa na wszystkich stacjach ORLEN. "W WOT pełni służbę 22 tys. żołnierzy. Dla PKN ORLEN oznacza to również wysoki potencjał do zwiększenia wolumenów sprzedaży na stacjach paliw" - czytamy w komunikacie PKN ORLEN.