WOT zbiera deklaracje chętnych do służby

Gdy tylko podjęta zostanie decyzja o wznowieniu powołań do służby w WOT, osoby te otrzymają informacje o sposobie dalszego postępowania.

Równolegle, w Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia, które ma ułatwić powoływanie do WOT rezerwistów, którzy odeszli z wojska w ciągu ostatnich 2 lat. Resort liczy przy tym na powrót do wojska specjalistów, których umiejętności mogą zostać wykorzystane w walce z koronawirusem. Zmiany te pozwolą w większym stopniu zaangażować żołnierzy rezerwy, już jako żołnierzy OT, do pomocy w zwalczaniu zagrożeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się choroby.