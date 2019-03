Polska wraca na misje ONZ

Po dziesięciu latach przerwy nasi żołnierze podejmą służbę pod błękitną flagą. Wezmą udział w misji w Libanie.

Do udziału w misji pokojowej przygotowują się właśnie żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. Hallera ze Szczecina, która jest wyposażona m.in. w kołowe transportery opancerzone Rosomak.

Wstępnie dowództwo operacyjne zakłada, że misja powinna się rozpocząć w listopadzie, do Libanu ma pojechać kontyngent w sile kompanii, czyli ponad setka żołnierzy. Szczegóły są jednak jeszcze uzgadniane. Więcej będzie wiadomo m.in. po planowanej niebawem wizycie przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Libanie.

Polscy żołnierze mają zastąpić w misji UNIFIL Finów, na miejscu będą współdziałali z Irlandczykami oraz Węgrami. Decyzję w sprawie wysłania ich na misję podejmie prezydent Andrzej Duda.

Polska zrezygnowała z wysyłania żołnierzy na misje pokojowe ONZ przed dziesięcioma laty. Polacy wycofali się wtedy z misji UNDOF w Syrii (po 35 latach wysyłania tam żołnierzy), UNIFIL w Libanie (po 17 latach służby) oraz misji w Czadzie. Polskie władze uznały wówczas, że priorytetem jest ich udział w misjach NATO i Unii Europejskiej.

Tylko w czasie 17 lat służby w Libanie w misji uczestniczyło 11 tys. polskich wojskowych. Siedmiu żołnierzy zginęło. W Libanie służyła m.in. kompania medyczna ze szpitalem polowym, następnie kompania saperów zajmująca się rozminowywaniem i odbudową oraz batalion logistyczny. Polscy żołnierze pilnowali pokoju na granicy Libanu z Izraelem.

Misja ta istnieje od marca 1978 r. Jej powstanie wiąże się z atakami na Państwo Izrael przeprowadzanymi z terenu Libanu przez Organizację Wyzwolenia Palestyny. W odpowiedzi Izrael zajął ten teren. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wycofywanie się wojsk izraelskich z okupowanych terenów, Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła o powstaniu UNIFIL.

Warto przypomnieć, że już jesienią 2015 r. prezydent Andrzej Duda zadeklarował na forum ONZ powrót Polski do udziału w misjach błękitnych hełmów. W rok później resort obrony narodowej formalnie zgłosił gotowość do wysłania 80–100 żołnierzy na misje ONZ – wśród nich m.in. pododdziału inżynieryjnego, oficerów do sztabów oraz obserwatorów.

W tym roku polscy żołnierze obecni są na dziesięciu misjach zagranicznych w ramach NATO. – Teraz uczestniczy w nich 1,6 tysiąca żołnierzy – mówi nam ppłk Piotr Walatek z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Polscy piloci samolotów F-16 dyżurują na lotnisku w Szawlach na Litwie i patrolują przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy oraz Estonii. W misji PKW Orlik-8 uczestniczy 140 żołnierzy, a także cztery samoloty F-16. Wojsko będzie tam do połowy maja. Jego rola polega m.in. na przechwytywaniu samolotów rosyjskich, z którymi nie można nawiązać łączności albo niebezpiecznie blisko zbliżają się do granic krajów bałtyckich.

Z kolei polska fregata ORP „Pułaski" uczestniczy w zespole morskim NATO. W tej chwili operuje ona na Morzu Północnym, niebawem wejdzie na Bałtyk.

Nasi wojskowi są też na misjach w Iraku, Afganistanie, Rumunii, na Łotwie i na Bałkanach – w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie. Symboliczna misja szkoleniowa Unii Europejskiej jest utrzymywana w Republice Środkowoafrykańskiej (uczestniczy w niej dwóch naszych żołnierzy).

Ciekawa misja realizowana jest nad Morzem Śródziemnym. W misji Unii Europejskiej o nazwie „Sophia" biorą udział m.in. piloci oraz wojska specjalne. Patrolują oni morze w samolocie M28B 1R Bryza (stacjonują we włoskiej bazie NATO Sigonella) i biorą udział w poszukiwaniu statków, którymi przemycani są ludzie z Libii. W misji tej uczestniczy w tej chwili ok. 120 żołnierzy.