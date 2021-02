Jakich patronów mają żołnierze

Przyznawanie patronów jednostkom wojskowym odbywa się ze zróżnicowanym natężeniem. W latach 1994–1996 przy okazji zmian struktury w Wojskach Lądowych co roku patronów otrzymywało po 11 jednostek. Od końca lat 90. ich liczba spadała, co wynikało m.in. z likwidacji garnizonów. „Za symboliczne zamknięcie tego etapu w historii wojska należy uznać rok 2011 i rozformowanie 1. Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki" – uważa Leszkowicz, w artykule opublikowanym w piśmie „Bezpieczeństwo, obronność, socjologia".

Najwięcej patronów związanych jest z II wojną światową – 38,3 proc. W tej grupie dominują postacie związane z działaniami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, za nimi plasują się żołnierze Września 1939 r., a następnie związani z tradycją Armii Krajowej. Nie ma ani jednego reprezentującego tradycję Wojska Polskiego na froncie wschodnim. Aż sześciu patronów było ofiarami mordu katyńskiego. Do AK najczęściej odwołują się Wojska Obrony Terytorialnej oraz Wojska Specjalne. Co ciekawe, ze 106 jednostek wojsk operacyjnych tylko jedna (9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy z Lidzbarka Warmińskiego) nosi imię żołnierza powojennego podziemia – mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki".

Zdaniem dr. Leszkowicza dzisiaj widoczny jest pewien pluralizm wyboru patronów w porównaniu do okresu sprzed 1989 r. Przypomina on, że w 1980 r. ok. 75 proc. stanowili przedstawiciele tradycji rewolucyjno-komunistycznej, m.in. komuniści, partyzanci GL i AL, żołnierze 1. i 2. Armii WP. Tylko 15 patronów nadanych przed 1989 r. ostało się do dzisiaj.