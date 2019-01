Gdy sąsiad napadnie na Wislandię

Jak państwo radzi sobie w sytuacji zagrożenia wojną, sprawdzą najwyższe władze w trakcie ćwiczenia „Kraj".

Trwa dopinanie szczegółów związanych z organizacją największego ćwiczenia strategicznego od wielu lat pod kryptonimem „Kraj". Najważniejszym jego elementem będzie ćwiczenia „Kierownictwo", w którym wezmą udział prezydent Andrzej Duda jako kierownik ćwiczenia, Rada Ministrów z udziałem premiera, a także marszałkowie Sejmu i Senatu. Uczestniczył w nim będzie także po raz pierwszy po zmianie usytuowania szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak.

Wykonać niezwłocznie

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapewnia nas, że ćwiczenie na pewno zostanie przeprowadzone. I stanie się to już niebawem. Dokładnego terminu jeszcze wprawdzie nie ma, ale być może zostanie przeprowadzone ono już w lutym. MON przygotowało projekt rozporządzenia z planem ćwiczenia, który niebawem przyjmie Rada Ministrów.

Następnie dokument ten trafi do prezydenta, który go zatwierdzi w drodze postanowienia.

– Plan ćwiczenia został uzgodniony we współpracy MON z BBN – mówi nam Paweł Soloch, szef prezydenckiego BBN. Przypomina, że przygotowania do tego ćwiczenia trwały od wielu miesięcy. Paweł Soloch przewiduje, że powinno ono zostać zrealizowane niezwłocznie, czyli „do Wielkanocy, w lutym lub marcu".

Plan ćwiczenia w całości jest niejawny, podobnie stanie się z wnioskami po jego zakończeniu. Z naszych ustaleń wynika, że ćwiczenie „Kraj" zostanie podzielone na dwa elementy – „Kierownictwo" oraz „Stolica". O ile w tym pierwszym przypadku wezmą udział decydenci i dowódcy wojskowi, o tyle w tym drugim głównie Siły Zbrojne, a także administracja.

Nie ma pewności, jaki scenariusz zostanie przećwiczony, ale przyjmijmy, że będzie podobny do planu jednego z resortów, do którego dotarliśmy. Zakłada on, że Wislandia (tak zwyczajowo nazywana jest Polska w planach ćwiczeń wojskowych, członek sojuszu niebieskich) stanie się celem agresywnych działań ze strony Frolandu (tak określana jest Rosja).

Stan gotowości

W takiej sytuacji premier może wprowadzić trzeci stopień alarmowy Charlie – CRP, a prezydent na wniosek premiera wydać postanowienie o wprowadzeniu stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. Urzędnicy będą podejmowali decyzje w tzw. Głównym Stanowisku Kierowania. – Najistotniejsze jest to, aby w warunkach jak najbardziej realnych przećwiczone zostały procedury działania, w tym wydawane przez prezydenta akty prawne. Przetestowany zostanie system łączności, analizowanie i weryfikacja informacji dostarczanych przez różne służby. Ponadto zabezpieczenie logistyczne – opisuje nam jeden z urzędników. Prawdopodobnie ćwiczenie „Kierownictwo" potrwa jeden dzień. W innym czasie i może dłużej zostanie przeprowadzone gra wojenna „Stolica".

Generał Mirosław Różański w wywiadzie rzece pod tytułem „Dlaczego przegramy wojnę z Rosją" przypomina, że ćwiczenia pod kryptonimem „Kraj" ostatnio były organizowane w 2003 roku, a powinny odbywać się co pięć lat. Takie ćwiczenie zostało przygotowane przez poprzednie kierownictwo BBN, gdy na jego czele stał prof. Stanisław Koziej w 2015 r., ale po zmianie władzy politycy PiS zdecydowali o ich odroczeniu. Pierwszy termin przeprowadzenia tych ćwiczeń obejmował początek 2018 roku, ale wtedy zmienił się szef MON – odszedł Antoni Macierewicz, a jego miejsce zajął Mariusz Błaszczak.

Warto przypomnieć, że z najnowszego raportu NIK wynika, że Obrona Cywilna znajduje się w stanie zapaści. Izba zwraca uwagę m.in., że dotychczas nie utworzono ogólnopolskiego systemu łączności pomiędzy służbami ratowniczymi i strukturami zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli. Brakuje też aktualnego planu obrony cywilnej państwa.