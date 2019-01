Zderzenie kilku aut na A4 i megakorek

Karambol na autostradzie A4 w Zabrzu. Zderzyło się siedem samochodów i ciężarówki. Korek liczy ponad dwa kilometry, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.

Do wypadku doszło dziś przed godz. 8 na pasie w stronę Wrocławia w Zabrzu - Makoszowach na 319 km autostrady. W zderzeniu uczestniczyły samochód ciężarowy oraz siedem samochodów osobowych.

Poniżej dalsza część artykułu

Jedna osoba została poszkodowana, jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana. Na trasie są poważne utrudnienia.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogę one potrwać co najmniej do południa.

Kierowcy jadący A4 w kierunku Wrocławia już w Katowicach mogą kierować się w stronę Gliwic równoległą Drogową Trasą Średnicową (droga nr 902).

Alternatywą jest zjazd z autostrady na węźle Zabrze Południe i przejazd w kierunku Gliwic drogami 925 i 44 (przez Borową Wieś) lub 925 i 902 (przez Zabrze). Przed godz.11 kierowcy mogli już w kierunku Wrocławia poruszać się jednym pasem.

Od piątkowego popołudnia w centralnej części woj. śląskiego do soboty rano spadło od kilku do kilkunastu centymetrów śniegu. Jak zapewniają służby wszystkie drogi krajowe w regionie były przejezdne.

ARTYKUŁY POWIĄZANE