Wojska Obrony Terytorialnej pomogą w szczepieniach

Jak podaje pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa WOT w podsumowaniu ubiegłorocznych działań celem operacji "Trwała Odporność" było gaszenie ognisk koronawirusa, wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów, wojewodów w taki sposób by panować nad transmisją wirusa.

Na mocy decyzji ministra obrony narodowej do wsparcia działań WOT przydzieleni zostali podchorążowie akademii wojskowych, zaś do działań wymagających specjalistycznego wyposażenia delegowani byli wojskowi chemicy oraz personel szpitali polowych podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, wsparcia udzielali też żandarmi oraz żołnierze Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Od listopada do grudnia 2020 r. w operację "Trwała Odporność" dziennie zaangażowanych było średnio ponad 5,6 tys. żołnierzy, z czego 3 130 to żołnierze-ochotnicy oraz podchorążowie. Zostali oni skierowani do wsparcia 751 placówek medycznych.