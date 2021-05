Po co Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zbierało dane o szczepieniach funkcjonariuszy?

„Jak mogło dojść do tak bezprecedensowego ujawnienia danych osobowych, ważnych dla bezpieczeństwa państwa” – pytają Krzysztof Gawkowski, szef klubu lewicy, oraz Wiesław Szczepański, przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w skierowanej do wicepremiera interpelacji.

Plik RCB trafił do internetu kilkanaście dni temu (co ujawnił portal Niebezpiecznik.pl). Zawierał dane 22 tys. osób, w tym m.in. policjantów (także z CBŚP), strażaków, pograniczników, celników oraz pracowników SOP, Administracji Skarbowej, ITD, Służby Więziennej – ich imiona i nazwiska, numery PESEL, jednostki, w których pracują, telefony i e-maile. Były to osoby, które od 12 do 20 kwietnia zapisały się na szczepienia poprzez stworzony przez RCB portal.