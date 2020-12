Policja jeszcze nie wie, jak ma działać w Sylwestra. „Przede wszystkim liczymy na samodyscyplinę Polaków”

W czwartek minister zdrowia poinformował, że od 28 grudnia do 17 stycznia w Polsce obowiązywać będzie „kwarantanna narodowa”. Rząd Mateusza Morawieckiego zamyka hotele, stoki narciarskie i galerie handlowe. O godz. 19:00 31 grudnia wprowadzone zostanie ograniczenie w przemieszczaniu się, obowiązujące do godz. 6:00 1 stycznia. Mimo to Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, stwierdził, że „określenie narodowa kwarantanna jest nieco na wyrost”, ponieważ „jest bliższa lockdownowi, a to nie jest sytuacja jaką mamy w Polsce”

Dowiedz się więcej: Minister zdrowia przedstawił obostrzenia na okres po świętach

Policja nie deklaruje na razie, w jaki sposób funkcjonariusze będą pilnowali przestrzegania tych obostrzeń. - Konferencje prasowe to jedno, ale my nie znamy jeszcze nawet projektu rozporządzenia i nie wiemy, jak dokładnie będą wyglądały te przepisy. Tak że do momentu opublikowania rozporządzenia w tej sprawie nie chcemy się wypowiadać na temat naszych działań – powiedział insp. Mariusz Ciarka.