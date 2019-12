Udaremniono największy od 30 lat przemyt kokainy

Narkotyki pochodziły z Kolumbii, a ich rynkowa wartość to około 2 mld złotych.

- Udaremniliśmy największy przemyt w historii ostatnich wielu lat, co do wartości, to pewnie największy przemyt w historii co najmniej ostatnich 30 lat - powiedział na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.