Poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego. "Bardzo małe szanse"

W środę 10 lipca ok. godz. 17 ojciec zabrał Dawida Żukowskiego z domu dziadków w Grodzisku Mazowieckim. Mężczyzna miał zawieźć chłopca do Warszawy, gdzie mieszka matka dziecka. Rodzice nie mieszkali razem, nie byli rozwiedzeni. Ok. godz. 21 policja otrzymała zgłoszenie o samobójczej śmierci mężczyzny, który rzucił się pod pociąg. W chwili śmierci ojcu nie towarzyszyło już dziecko.

Olbrzymia determinacja policji

- Gdyby dziecko było przekazane innej osobie, która byłaby blisko ojca, tak, aby je ukryć na pewien czas, to nie sądzę, żeby przez tyle dni to dziecko było nadal gdzieś ukrywane - powiedział Sokołowski. Według niego, problemy między rodzicami Dawida oraz samobójcza śmierć ojca chłopca "bardzo prawdopodobnym" czynią założenie, że doszło do tzw. samobójstwa rozszerzonego.

Sokołowski stwierdził, że determinacja policji, by jak najszybciej odnaleźć chłopca, jest olbrzymia. - Póki nie ma zakończenia akcji poszukiwawczej, póki nie odnajdzie się danej osoby, to nadzieja umiera ostatnia. Ale trzeba powiedzieć, że szanse na to, żeby to się zakończyło pozytywnie, są niestety bardzo małe - powiedział Mariusz Sokołowski.