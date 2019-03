ONZ domaga się śledztwa ws. nadmiernego użycia siły przez policję przy protestach "żółtych kamizelek"

Szefowa komisji ONZ ds. praw człowieka wezwała w środę, by "przeprowadzić pełne dochodzenie" w sprawie możliwego nadmiernego użycia siły przez francuską policję podczas manifestacji "żółtych kamizelek".

- "Żółte kamizelki" protestują przeciwko temu, co uważają za wyłączenie z praw ekonomicznych i udziału w sprawach publicznych - powiedziała Michelle Bachelet, była prezydent Chile, komisarz ONZ ds. praw człowieka, w swoim dorocznym przemówieniu na forum Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych w Genewie.

- Zachęcamy rząd do kontynuowania dialogu - w tym do kontynuacji toczącej się krajowej dyskusji - i namawiamy do pełnego zbadania wszystkich zgłoszonych przypadków nadmiernego użycia siły - dodała.

Demonstracje "żółtych kamizelek" odbywają się w całej Francji od listopada. Protesty rozpoczęły się od kwestii podatków paliwowych, ale przerodziły się w rewoltę mieszkańców wsi i małomiasteczkowej Francji przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona.

IGPN, organ badający nadużycia policji, przeprowadził ponad 100 śledztw dotyczących postępowania funkcjonariuszy podczas protestów.

Bachelet na forum Rady Praw Człowieka ONZ dużo mówiła także o ludziach na całym świecie, którzy "wyszli na ulice, by zaprotestować przeciwko nierównościom i pogarszającym się warunkom gospodarczym i społecznym". - Ich żądania wymagają dialogu pełnego szacunku i prawdziwych reform - zwróciła uwagę.