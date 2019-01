Gdańsk: Policja wiedziała, że Stefan W. może zaatakować

Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy Policji z Gdańska wiedział, że Stefan W. może napaść na bank lub dopuścić się innego przestępstwa po wyjściu z więzienia. Informacja w sprawie mężczyzny została rozesłana do komend w całym kraju.

Stefan W. odsiadywał wyrok więzienia za cztery napady na banki. Jeszcze przed wyjściem na wolność, policjanci podejrzewali, że mężczyzna może planować kolejny atak. W związku z tym policjanci z Gdańska rozesłali do komisariatów w całej Polsce notatkę, by w przypadku zaistnienia tego typu przestępstwa od razu typować Stefana W. jako sprawcę.

W notatce jest informacja, że mężczyzna może dokonać napadu na bank lub podobnego przestępstwa, tym razem z użyciem maczety lub innego niebezpiecznego narzędzia - informuje Onet.pl.

W dokumencie nie ma informacji na temat planowanej przez policji kontroli mężczyzny po wyjściu z więzienia. Zamieszczono natomiast szczegółowe informacje dotyczące tożsamości mężczyzny.

Zdaniem byłego wiceministra spraw wewnętrznych sprawa ta jest skomplikowana, ponieważ mogła mieć problem z podjęciem działań.

- Nie jest to taka prosta sprawa, bo człowieka nie można izolować i zamykać, bo ktoś podejrzewa, że ma on złe zamiary. Natomiast, jeżeli jest jakaś wiarygodna informacja, że może dokonać poważnego przestępstwa, to można podjąć pewne czynności operacyjne związane z monitorowaniem tego człowieka - uważa generał Adam Rapacki.

- Policjanci nie mają czapek niewidek i żeby monitorować takiego człowieka przez kilka godzin, to trzeba zaangażować do tego kilkanaście osób i kilka samochodów. Potem pojawia się pytanie, jak długo to robić? Tydzień? Dwa? Trzy? Miesiąc? Nie da się za kimś jeździć non stop, jeśli nie ma się do tego realnych podstaw – dodał.

