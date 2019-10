Wybieramy najlepsze szpitale w Polsce

– Ranking to klasyfikacja według określonych kryteriów, pokazująca listę jednostek oraz zdobyte przez nią miejsce po dokonaniu oceny w oparciu o wyznaczone kryteria. Wykonujemy go po to, by dowiedzieć się, na jakiej pozycji jest konkretna jednostka i jak daleko jej do zakładanego w kryteriach wzorca – mówi Michał Bedlicki, zastępca dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jak dodaje, ranking dostarcza również informacji o tym, co powinno ulec poprawie.