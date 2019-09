Sędziowski ekspres kiedyś się wykolei - komentuje Wojciech Tumidalski

Robić, a nic nie zrobić – najwyższa forma działania. Tak wygląda aktywność Krajowej Rady Sądownictwa w wyjaśnianiu, czy niektórzy jej członkowie uczestniczyli w aferze hejterskiej. A to powinno być dla Rady tematem kluczowym, bo – oprócz zastrzeżeń do jej legalności – brak stanowiska KRS w tej sprawie rzutuje na wiarygodność wszelkich jej decyzji. Zdaje się to już dostrzegać część sędziów z Rady, którzy mówią: milczenie to też zabranie głosu. W tej postawie widać odpowiedzialność, która winna cechować całą KRS.

Poniżej dalsza część artykułu