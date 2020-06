Koronawirus: pierwsze rozprawy w NSA za kilkanaście dni

Na ostatni guzik dopinane są nowe procedury. Będzie m.in. zdalne mierzenie temperatury przy wejściu, obowiązkowe: dezynfekcja, rękawiczki, maseczki lub przyłbice oraz dwumetrowy dystans i limitowany udział publiczności, która rozprawę obejrzy na telebimach. Do kwarantanny mają też trafiać dokumenty przesyłane do sądu. Nowa sądowa rzeczywistość nie będzie łatwa.

– Na razie na każdą z trzech izb NSA będzie przypadać tylko jedna sala. W lipcu mają być udostępnione następne. Ma to związek z wymogami sanitarnymi. To oznacza, że jednego dnia można wyznaczyć tylko jeden skład orzekający na rozprawie. Przed pandemią zdarzało się, że w samej Izbie Finansowej dziennie jednocześnie orzekały trzy, cztery, a nawet pięć składów. Ponadto na wokandę będzie mogło trafić jednego dnia mniej spraw – podkreśla sędzia Wrzesińska-Nowacka.

To również ma związek z nowymi wymogami sanitarnymi i nadal istniejącym zagrożeniem koronawirusem. Sale muszą być dezynfekowane i wietrzone po każdej rozprawie. A to w praktyce oznacza, że można je wyznaczać nie co półgodziny, ale co godzinę.