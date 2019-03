SN: kara dla sędzi za brak aresztu podejrzanego o molestowanie dziecka

Upomnieniem ukarała Izba Dyscyplinarna SN sędzię, która nie aresztowała podejrzanego o molestowanie nastolatka.

W 2016 r., 19-latek z niepełnosprawnością intelektualną zaczepił na ulicy dziewięcioletnią dziewczynkę i ją pocałował. Policja zatrzymała chłopaka i zarzuciła mu molestowanie dziecka. Do sądu skierowano wniosek o areszt, ale sędzia Alina C. go nie zastosowała, bo uznała, że chłopak, powszechnie znany w mieście, nie jest zagrożeniem; tak też mówili biegli. Nie miał też obrońcy.

Została obwiniona przez rzecznika dyscyplinarnego. W 2018 r. sąd ją uniewinnił, ale interweniował minister Ziobro sprawa wróciła i w piątek rozpoznała ją Izba Dyscyplinarna SN. Sąd uznał jej winę i ukarał upomnieniem. Sędzia się odwoła.

Sygnatura akt: IIDSS 2/18

