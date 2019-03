Ziobro powołał nowych prezesów sądów apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku i Wrocławiu

W czwartek Minister Sprawiedliwości powołał nowych prezesów sądów apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku i Wrocławiu. Dotychczasowi prezesi tych sądów zostali sędziami Sądu Najwyższego.

Prezesem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku został sędzia Krzysztof Adamiak. Zastąpi na tym stanowisku Piotra Niedzielaka w związku z objęciem przez niego stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Od 2014 roku był sędzią Sądu Okręgowego w Łomży. Wcześniej przez 9 lat pełnił funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie.

Na funkcję prezesa SA w Gdańsku minister Zbigniew Ziobro wskazał Artura Lesiaka. Podobnie, jak w Białymstoku zastąpi on powołanego na sędziego Sądu Najwyższego prezesa Jacka Grelę. Od października był pełniącym obowiązki prezesa. Wcześniej był m.in. wiceprezesem SA w Gdańsku, sędzią Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Gdańsku.

Prezesa SA we Wrocławiu będzie sędzia Jacek Saramaga. Podobnie jak w Białymstoku i Gdańsku, zastąpi on prezesa (Konrada Wytrykowskiego) powołanego na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Od września 2017 r. sędzia Saramaga pełnił funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu. W okresie od dnia 5 września 2016 r. do dnia 4 września 2017 r. był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pełnił obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Legislacyjnym.