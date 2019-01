Minister Ziobro przegrał proces z sędzią Morawiec. MS: będzie apelacja

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że złoży niezwłocznie apelację od wczorajszego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa sędzi Beaty Morawiec.

W środę warszawski Sąd Okręgowy nakazał Zbigniewowi Ziobrze przeprosić byłą prezes Sądu Okręgowego w Krakowie.

W listopadzie 2017 r. Ziobro odwołał sędzię Morawiec z funkcji prezesa SO w Krakowie, o czym poinformował w komunikacie. Treść komunikatu i kontekst, w jakim padły słowa o odwołaniu, miały naruszyć dobra osobiste byłej prezes.

Dzisiaj Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało złożenie apelacji, bo jak tłumaczy nie podziela stanowiska sądu i uważa, że orzeczenie może nieść negatywne konsekwencje dla wyjaśniania nieprawidłowości ujawnianych w sądach w całym kraju.

- Przedstawione w uzasadnieniu orzeczenia argumenty faktycznie zdejmują z prezesów wszystkich sądów odpowiedzialność za nadzór nad dyrektorami tychże sądów, mimo że ta odpowiedzialność wynika wprost z przepisów Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązujących przed nowelizacją - czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak wskazano dalej, rodzi to na przyszłość niebezpieczne skutki dla rozstrzygnięć w sprawach o charakterze pracowniczym, cywilnym, a nawet karnym, dając możliwość dalszego kwestionowania odpowiedzialności prezesów sądów za brak dostatecznego nadzoru nad dyrektorami. - Ma to szczególne znacznie w kontekście prowadzonych postępowań prokuratorskich i sądowych związanych z ujawnianymi w ostatnich latach licznymi przypadkami przestępstw o charakterze finansowym w sądach w całym kraju - podkreślono.

MS nie zgadza się ze stwierdzeniem wyrażonym w ustnym uzasadnieniu wyroku, że „prezes sądu nie ma żadnych uprawnień do sprawowania nadzoru nad dyrektorem". - To stwierdzenie prowadzi do absurdalnego wniosku, że to dyrektorzy kierowali sądami, a nie prezesi - wskazuje resort sprawiedliwości.

Ministerstwo wyjaśnia, że ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych przed jej nowelizacją stanowiła, że prezes sądu kieruje sądem, jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu i może występować do Ministra Sprawiedliwości o jego odwołanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. - Nakładała tym samym na prezesów sądów obowiązek interesowania się działalnością dyrektorów i ich nadzorowania - zauważa MS.

- Brak odpowiedniego nadzoru ze strony prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec nad działalnością dyrektora tego sądu, który został zatrzymany pod zarzutem przestępstw o charakterze korupcyjnym, został wymieniony w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości z 27 listopada 2017 roku jako tylko jeden z powodów odwołania z funkcji prezes Morawiec - podkreślono.