Komisja Europejska o Sądzie Najwyższym: zmiany idą we właściwym kierunku Fotorzepa, Jerzy Dudek

Komisja Europejska wypowiedziała się pozytywnie o ustępstwie polskiego rządu w sprawie SN. Na decyzje co do losu jej skargi do Luksemburga trzeba jednak poczekać.