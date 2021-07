Marek Domagalski: Wakacyjno-pandemiczny kontakt z sądem

Nieodebranie pisma procesowego, a dokładniej niezareagowanie na nie na czas może grozić utratą np. prawa do złożenia sprzeciwu od sądowego nakazu zapłaty czy do wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, a więc także do odwołania. Zwykle pouczenie, co można uczynić w reakcji na nadesłane pismo, jest zamieszczone w przesyłce sądowej, ale trzeba ją wcześniej odebrać.

