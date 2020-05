Koronawirus: rozprawa online jako mus?

W pracach legislacyjnych Rada Ministrów wprowadziła do swojego projektu ustawy autopoprawkę nr 344-A. Zgodnie z uzasadnieniem do tej poprawki wprowadzane zmiany (m.in. art. 15zzs1) miały na celu usprawnienie pracy sądów w okresie epidemii i bezpośrednio po nim.

Dopuszczono także możliwość rozpoznania na posiedzeniu niejawnym apelacji wnoszonych przed 7 listopada 2019 r., co należy uznać za dobry krok w kierunku usprawnienia pracy sadów. Literalna wykładnia art. 15zzs1, zamiast jednak przyczynić się do przyspieszenia procedowania, może doprowadzić do znacznego utrudniania funkcjonowania sądów. Artykuł 15zzs1 jest bowiem sformułowany w sposób kategoryczny, a więc nakazuje sądowi przeprowadzenie tzw. rozprawy odmiejscowionej, z użyciem środków porozumiewania się na odległość w okresie epidemii (oraz roku od jej ustania).

O ile w przypadku profesjonalnych pełnomocników przeprowadzanie rozpraw w drodze wideokonferencji nie powinno stanowić problemów, to w przypadku osób, które nie mają na co dzień kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, taka obowiązkowa forma komunikacji z sądem może prowadzić do znacznego ograniczania prawa do sądu.