Marek Domagalski: Ustawa o kompensatach za powikłania poszczepienne - zabezpieczenie dowodów skutków ubocznych szczepienia

Po poważniejszych powikłaniach i zaniedbaniach placówki (jej pracowników) możliwe jest uruchomienie postępowania karnego, które obowiązek zebrania dowodów nakłada na organy ścigania, co odciąża poszkodowanego, ale nie ma gwarancji, że one czynić to będą sprawnie, więc poszkodowany i osoby go wspierające, rodzina, prawnik, też powinny je gromadzić. I to od samego początku niepokojących objawów.