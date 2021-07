Narkobiznesu covid nie dotyczy

Trzy spektakularne policyjne operacje wymierzone w zorganizowaną przestępczość narkotykową przeprowadziło w tym roku Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy z amerykańskim FBI. – Te realizacje są wyjątkowe i bez precedensu w historii polskiej policji. Ze względu na sposób, w jaki przemycane były narkotyki, bardzo szeroki, międzynarodowy wymiar operacji oraz rekordowe ilości zabezpieczonych narkotyków syntetycznych – mówił we wtorek na komendant główny policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Gangi narkotykowe zmieniają metody, wykazują się inwencją i elastycznością, a swoje działania dostosowują także do warunków panującej pandemii. – W ostatnim czasie grupy przestępcze zaczęły inwestować w małe statki powietrzne, które pozwalają na poruszanie się po Europie bez ograniczeń i bez kontroli granicznej – wskazywał szef CBŚP, nadinsp. Paweł Półtorzycki, informując o rozbiciu grupy, która wykorzystała do przemytu awionetkę.

Jak ustaliło CBŚP, nową awionetkę za 200 tys. euro kupili tylko w tym celu. Mężczyźni wiedzieli, w jaki sposób niezauważalnie lądować z nielegalnym towarem na lokalnych lotniskach w Polsce i innych krajach Europy. Startowali z lotniska dla małych samolotów w Polsce i lecieli przez Niemcy i Francję do Hiszpanii. Po drodze lądowali na małych lotniskach i czasem tam nocowali. Po dotarciu na miejsce ładowali towar i wracali do Polski. Jednorazowo mogli przetransportować kilkadziesiąt kilogramów narkotyków.

Impuls do wszczęcia operacji poszedł od FBI, które – jak mówił gen. Szymczyk – dotarło do zaszyfrowanych wiadomości na jednym z komunikatorów, których używały zorganizowane grupy przestępcze na całym świecie. Do wspólnej grupy śledczej stworzonej przez FBI włączono policjantów CBŚP.