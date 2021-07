Bus uderzył w drzewo. Ucierpiała cała rodzina

Kierujący autem uderzył w przydrożne drzewo. Wśród poszkodowanych są dzieci w wieku od trzech miesięcy do 12 lat.

Do wypadku doszło około północy na odcinku DK 11 Budzyń-Chodzież w Wielkopolsce. Jak mówi st. asp. Beata Luberska z KPP w Chodzieży w wypadku, do którego około północy na 214 km drogi krajowej nr 11, ranni zostali rodzice i ich dzieci w wieku od trzech miesięcy do 12 lat. - Dzieci są ciężej ranne – dodała policjantka.