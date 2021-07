Sprawa sekstaśm: były agent na wolności

Obrońca byłego agenta, mec. Beata Bosak-Kruczek mówi „Rzeczpospolitej", że teza śledczych o tym, że J. „zmyślił" sekstaśmę jest absurdalna, a o wiarygodności J. świadczy m.in. „cały ciąg logiczny pism i dokumentów jakie składał od stycznia do maja 2018 r. do szefa w CBA Ernesta Bejdy, a nawet do premiera Morawieckiego, informując o swoich ustaleniach dotyczących sekstaśm". – Po tym zaproponowano mu stanowisko agenta specjalnego w CBA. To brak logiki, bo jeśli mu nie dali wiary, to dlaczego proponowali mu awans – pyta adwokatka. I dodaje: – Mój klient opowiedział o sprawie mediom dopiero rok później, wiosną 2019 r. kiedy widział, że jest ona zamiatana pod dywan – zaznacza.