Cienie nad porwaniem małego Ibrahima

Kryminalna przeszłość ojca porwanego dziesięciolatka przesądziła o Child Alercie.

Regułą jest, że w sprawach porwań rodzicielskich Child Alertu się nie stosuje, jednak w przypadku dziesięcioletniego Ibrahima uznano to za konieczne. Poniżej dalsza część artykułu

Sprawa porwania dziesięciolatka z Gdyni nabrała nowego znaczenia, kiedy wyszło na jaw, że ojciec, który w niedzielę wciągnął chłopca do samochodu i odjechał, posiadał wyrok belgijskiego sądu stwierdzający, że Ibrahim ma z nim mieszkać (co ujawnił w poniedziałek Polsat News). Zatem to matka chłopca miała złamać prawo, wywożąc syna do Polski. „Belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 r. wydał wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem, a nie z matką w Polsce" – podała stacja.

Najważniejsze dziecko Ministerstwo Sprawiedliwości weryfikuje te informacje. Wiceminister Michał Wójcik, nadzorujący sprawy dzieci zwrócił się do strony belgijskiej o ustalenie stanu prawnego dotyczącego chłopca.

– Jestem zaniepokojony całą sytuacją, którą potęgują sprzeczne informacje dotyczące praw rodziców do sprawowania opieki nad małoletnim – napisał wiceminister Wójcik w piśmie do belgijskiego ministra. Jest on także w kontakcie z matką Ibrahima, który jest obywatelem polskim.

Wniosek do prokuratury w Antwerpii o wszczęcie postępowania w celu niezwłocznego zapewnienia dobra dziecka skierowała z kolei gdańska prokuratura. Zwróciła się też o wyjaśnienie, któremu z rodziców przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem. Do wtorku materiały nie nadeszły.

Sprzeczne informacje w tej kwestii podały w wątpliwość zasadność użycia Child Alertu w sprawie Ibrahima. To wyjątkowa procedura – stosuje się ją niezwykle rzadko, do najtrudniejszych przypadków – wszczyna się go w najkrótszym możliwym czasie od zniknięcia dziecka, gdy są realne przesłanki, że znajduje się ono w niebezpieczeństwie.

– Z reguły nie stosuje się tego alertu do porwań rodzicielskich, ale i od tego są wyjątki. Np. jeśli wiemy, że rodzic jest zdesperowany i może zrobić dziecku krzywdę – mówi nam jeden z policjantów.

Tak było w ub. roku w przypadku innego rodzicielskiego porwania – trzyletniej Amelki z Białegostoku i jej matki.

Ojciec Ibrahima – obywatel Maroka mieszkający na co dzień w Belgii – sprzed bloku w Gdyni na ulicy porwał syna i uciekł razem z nim samochodem. Matka, która jest Polką, twierdzi, że została uderzona w głowę, a syn siłą jej odebrany. W lipcu 2018 r. wraz z synem wróciła do Polski z Belgii. Twierdziła, że to ona w październiku 2017 roku otrzymała wyłączne prawo do opieki nad dzieckiem. – Tak, taki wyrok posiadamy – potwierdza nam gdańska prokuratura.

Matka chłopca miała nie wiedzieć o zapadłym w Belgii w ub. roku niekorzystnym dla niej orzeczeniu. Również policja nie posiadała takiej wiedzy, uruchamiając alert. Ale nawet gdyby ją miała, byłaby to kwestia drugorzędna.

– Kwestie prawne dotyczące opieki nad dzieckiem są wtórne. Najważniejsza jest ocena, czy życie dziecka jest realnie zagrożone – mówi Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.

Bez błędu Początkowo, według naszej wiedzy, policja nie chciała wszcząć tej wyjątkowej procedury wobec Ibrahima. Zdecydowali o tym policjanci z wydziału poszukiwań KGP, analizując przesłanki dotyczące kryminalnej przeszłości ojca Ibrahima. Okazało się, że był on notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przewijał się w związku z udziałem w zabójstwie. Nie był jednak skazany. Sprawdzanie operacyjne trwało kilka godzin. Alert wszczęto dopiero 10 godzin po uprowadzeniu „po zaistnieniu przesłanek".

– Jeżeli jest wyrok, krajowy czy unijny, to policja musi to uszanować, ponieważ należy respektować orzeczenia sądów – komentuje prof. Brunon Hołyst, kryminolog. I zaznacza: – Policja nie popełniła błędu, uruchamiając Child Alert, jej interwencja była absolutnie uzasadniona. Chłopiec został porwany z użyciem przemocy, sprawca zastosował ją też wobec matki dziecka – podkreśla. Dodaje że „ uprowadzenie jest przestępstwem, nawet jeśli ojciec miał wyrok przyznający mu prawo opieki nad synem".