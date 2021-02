Prokuratury nie otrzymały wytycznych, jak po wyroku TK podchodzić do aborcji

Jednak białostocka prokuratura – po doniesieniu Fundacji Pro – Prawo do Życia – sprawdzała, czy w jednym ze szpitali aborcji ze względu na nieodwracalne wady płodu dokonywano już wcześniej; wystąpiła o dane pacjentek za czas od 23 października 2020 r., czyli dzień po tym jak zapadł wyrok, choć do jego ogłoszenia zostały jeszcze trzy miesiące (sprawę ujawnił „Dziennik Gazeta Prawna").

Prokuratury dotąd nie otrzymały żadnych wytycznych, jak po wyroku TK podchodzić do takich przypadków. Obejmują one aż cztery przestępstwa (od art. 152 do 154 oraz 157a kodeksu karnego).

– Linia postępowania zostanie wypracowana na kanwie wpływających do nas indywidualnych spraw – uważa śledczy z Warszawy. Inny przyznaje: – Prokuratury niewątpliwie staną przed problemem, zgłoszeń o nielegalnych aborcjach będzie teraz dużo więcej. Trafią zapewne do wydziałów ds. błędów medycznych – dodaje prokurator.

Rocznie w kraju dotąd było wykonywanych ok. 1000 aborcji, z tego 95 proc. ze względu na ciężką wadę płodu. Aborcji wynikających z tego, że ciąża zagrażała zdrowiu kobiety, było w latach 2015-2020 od 22 do 55. Teraz, po wyroku TK, prokuratury szacują, że mogą wszczynać rocznie kilkaset spraw o nielegalne aborcje. Według danych KGP w 2019 r. stwierdzono 265 nielegalnych aborcji (czynów z art. 152 k.k. – przerwanie ciąży za zgodą kobiety), rok wcześniej – 323. Od 1999 r. były trzy śmierci w następstwie aborcji.

Lekarzowi, który dokonał aborcji np. z powodu wad płodu, od teraz grozi więzienie do lat trzech oraz utrata praw wykonywania zawodu. – Po zdiagnozowaniu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jedyne, co w obecnej chwili mogę zrobić, to zgodnie z etyką lekarską poinformować pacjentkę o możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych, w tym wskazać jej ogólnodostępne ośrodki za granicą, które zajmują się pacjentkami w tej sytuacji – w Czechach, Niemczech, na Słowacji. To mogę zrobić legalnie i oficjalnie – podkreśla dr Jędrzejko.