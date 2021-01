Performer ukarany za prożydowską akcję

Wyrok wydał 5 stycznia Sąd Rejonowy w Białymstoku. Z odpisu, który Betlejewski zamieścił w internecie, wynika, że wyrok miał charakter nakazowy, czyli został wydany pod nieobecność podsądnego. Sąd uznał, że performer jest winny umieszczenia „w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym" napisu „bez zgody zarządzającego tym miejscem", co jest wykroczeniem z art. 63a § 1 kodeksu wykroczeń. Oprócz 800 zł grzywny ma zapłacić 150 zł kosztów postępowania i innych opłat.

Z odpisu wynika też, że cmentarz wpisany jest do rejestru zabytków. W rozmowie z „Rzeczpospolitą" Betlejewski zastrzega, że ogrodzenie nie jest zabytkiem. – To tani odlew betonowy w szalunku drewnianym – mówi Betlejewski. – Poza tym cmentarz, zanim został wpisany do rejestru zabytków, był całkowicie splądrowany przez okolicznych mieszkańców – zauważa. I dodaje, że wyrok go zaskakuje, bo w podobnej sprawie wypowiedział się już Sąd Najwyższy.