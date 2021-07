Mateusz Morawiecki: Chyba ubiorę koszulkę z napisem "konstytucja"

W 2017 r. Polska wprowadziła nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego i sędziów sądów powszechnych. W Sądzie Najwyższym utworzono Izbę Dyscyplinarną, która rozpatruje sprawy dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego oraz, w instancji odwoławczej, sprawy dyscyplinarne sędziów sądów powszechnych.

Komisja Europejska uznała, że nowy model narusza prawo UE i 10 października 2019 r. wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości.

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu orzekł, że polskie przepisy dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów są sprzeczne z prawem unijnym.

Decyzję TSUE skomentował premier Mateusz Morawiecki. - Nie mogę zgodzić się z tym, że Polska będzie traktowana inaczej, gorzej, że będzie dyskryminowana w stosunku do bardzo podobnych sytuacji prawnych, identycznych procedur, które mają Niemcy czy Hiszpanie - powiedział.

- My oparliśmy reformy wymiaru sprawiedliwości o rozwiązania bardzo podobne, a czasami identyczne, jak w innych państwach UE. Niektóre instytucje - Komisja Europejska - zarzuca Polsce upolitycznienie wyboru sędziów. Jak w związku z tym podejść do procedury niemieckiej, w której to nie kto inny, a politycy wybierają sędziów? - pytał premier.

- Nigdzie w traktatach kompetencje reformowania wymiaru sprawiedliwości nigdy nie zostały przekazane przez państwa członkowskie, które są źródłem władzy w Unii Europejskiej - mówił szef rządu.

- Stoję na oczywistym dla każdego polskiego obywatela wniosku, że najwyższym aktem prawnym jest konstytucja. Nie wiem, czy mam ubrać koszulkę z napisem "konstytucja"? Chętnie to chyba zrobię w najbliższym czasie - powiedział Morawiecki.