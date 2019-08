Afera w resorcie sprawiedliwości: "Kasta" nęka I prezes SN

Jak pisze Onet członkami grupy "Kasta" na WhatsApp mieli być m.in. były już wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak i jego współpracownik w resorcie, sędzia Jakub Iwaniec. Po publikacjach Onetu, które ujawniły, że zachęcali oni internautkę Emilię do działań, których celem było oczernianie sędziów krytycznych wobec reform sądownictwa wprowadzanych przez obecny rząd, Piebiak podał się do dymisji, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w trybie natychmiastowym skrócił delegację sędziego Iwańca do resortu.

W grupie "Kasta" mieli być także - jak wynika z informacji Onetu - Tomasz Szmydt z biura prawnego Krajowej Rady Sądownictwa, członkowie KRS Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz oraz Konrad Wytrykowski. – Nigdy nie było takiej sytuacji, to są wyssane z palca bzdury! - tak ten ostatni komentuje zarzuty, jakoby miał być autorem pomysłu akcji wymierzonej w I prezes Sądu Najwyższego.

Wytrykowski od września 2018 roku jest sędzią nowo powołanej po reformach wymiaru sprawiedliwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Onet przypomina, że 20 lipca 2018 roku opisał akcję wysyłania do I prezes Sądu Najwyższego listów od sędziów i prawników z całej Polski z wyrazami wsparcia, w związku z próbami skrócenia jej kadencji przez nowelizację ustawy o SN, która nakazywała sędziom po ukończeniu 65. roku życia przechodzenie na emeryturę.

Na grupie "Kasta" do tekstu miał się odnieść właśnie sędzia Wytrykowski, który napisał: "Proponuję akcję wysyłania pocztówek z hasłem Wprdalaj" (pisownia oryg.). Jeden z komentarzy do tej propozycji pochodził od użytkownika "MS II" (miał to być Łukasz Piebiak), który napisał: "wczoraj wykonaliśmy kolejny krok we właściwym kierunku ale jeszcze długa droga przed nami. Robimy swoje".

Pomysł przedstawiony na grupie "Kasta" miała podchwycić Emilia. 28 lipca 2018 r. na swoim koncie na Twitterze napisała: "Uwaga!!!! Robimy akcję listów i kartek z 'przesłaniem' do sędzi Gersdorf. Przekażmy wyrazy poparcia dla reformy sądownictwa a nie dla kasty Pani byłej Prezes". We wpisie podała też adres Sądu Najwyższego. Emilia zapewniła, że sama już taką kartkę prezes Gersdorf wysłała. "Napisz list z poparciem dla sędzi Gersdorf. Już piszę pocztówkę: Kochana Pani Prezes: WYP***DALAJ!!! (pisownia oryg.)" - pisała Emilia.

- Pocztówek czy listów obraźliwych dla I Prezes z hasłami po prostu obrzydliwymi była i wciąż jest cała masa. A jeśli pomysłodawcą choćby części tego rodzaju listów był sędzia i obecny członek Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to jest to po prostu dla niego dyskwalifikujące - mówi w rozmowie z Onetem rzecznik SN Michał Laskowski.

Sama prezes SN pytana o to, czy otrzymała pocztówki z obraźliwym hasłem, odpowiada, że "ma takich pocztówek około trzech". – Najpewniej było ich więcej, jednak kierownictwo sekretariatu nawet mi ich nie przekazywało, bo po co? – dodaje. – Człowiek, który takie rzeczy organizuje, na pewno nie powinien być sędzią. Zresztą, takich rzeczy nikt nie powinien organizować – czy to sędzia, czy nauczyciel, czy sprzątaczka. Bo to jest po prostu nękanie po to, by drugiego człowieka poniżyć – dodaje.

Onet zapytał o sprawę również sędziego Wytrykowskiego. Ten zaprzeczył oskarżeniom, jakoby miał być inicjatorem akcji wysyłania I prezes SN pocztówek z obraźliwą treścią. Zapewnił też, że nie był w grupie "Kasta". - A czy ktoś się pode mnie podszył? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. WhatsApp funkcjonuje jednak tak, że różne osoby innych do różnych grup zapraszają. Mam wiele grup znajomych, z których korzystam, ale nazwa "Kasta" nic mi nie mówi – zapewnia.

Dodaje, że Emilię znał pośrednio, przez jej ówczesnego męża, Tomasza. – Gdy byłem prezesem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, często bywałem w Ministerstwie Sprawiedliwości, a pan sędzia Tomasz tam wtedy pracował, był do resortu delegowany – podkreśla.