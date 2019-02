Wybory w Gdańsku. Grzegorz Braun składa skargę do Sądu Najwyższego

Państwowa Komisja Wyborcza uznała za ważne podpisy poparcia zebrane przez komitet wyborczy Aleksandry Dulkiewicz. Złożono w tej sprawie skargę do Sądu Najwyższego.

Kandydujący na stanowisko prezydenta Gdańska reżyser Grzegorz Braun twierdzi, że kandydatura jego konkurentki, obecnej komisarz miasta Aleksandry Dulkiewicz, została niewłaściwie zarejestrowana, a więc jest nielegalna.

Według członków komitetu wyborczego Grzegorza Brauna naruszony został art. 95 par. 3 Kodeksu wyborczego, który mówi, że "nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców muszą być różne od nazw lub skrótu nazw partii politycznych lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru, prowadzonych przez właściwy organ".

Decyzją PKW komitet wyborczy Aleksandry Dulkiewicz musi zmienić swoją nazwę, jednak dotychczas zebrane głosy są ważne.

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna poinformował, że złożył do Sądu Najwyższego skargę na uchwałę podjętą przez PKW.

Zdaniem Włodzimierza Skalika podpisy zebrane pod starą nazwą nie powinny być uznane. - Fakt złożenia skargi wstrzymuje realizację uchwały PKW, która powinna zostać niezwłocznie unieważniona przez Sąd Najwyższy - poinformował.

Kandydaci na prezydenta Gdańska mają czas do 6 lutego, by złożyć do Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku podpisy co najmniej trzech tysięcy osób.

Nowego prezydenta miasta gdańszczanie wybiorę 3 marca.