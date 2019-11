Heller-Kaczmarska: Eliminacja w imię tolerancji

Analizując treść i jasny wydźwięk artykułu zawierającego – jak się zdaje – poglądy autorów, czytelnik może mieć wrażenie zasadniczej wewnętrznej sprzeczności tez i okoliczności przez nich przywoływanych. Z jednej strony prezentowane są twarde żądania i postulaty, z drugiej zaś wezwania i odwołania do tolerancji i skutkach jej braku w mrocznych czasach naszej historii. Bezspornie bowiem to właśnie ideologie faszyzmu i komunizmu wskazywały i określały, dla jakich osób miejsce w państwie lub społeczeństwie jest, a dla kogo tego miejsca – z odgórnie określanych przyczyn i wskazywania rysu „dobrego obywatela" – nie ma. Wprawiać w zdumienie zatem musi, że podzielając powyższą tezę, autorzy tekstu będący adwokatami i profesorami – a zatem osobami wykonującymi zawody, w których tolerancja i poszanowanie każdej osoby jest nie tylko konieczne, lecz przede wszystkim wpisuje się w ich misję – jednocześnie nawołują w swej istocie do eliminacji ze społeczeństwa jednostek prezentujących poglądy odmienne – a więc z gruntu złe.

Przyjmując jeszcze dodatkowo wykształcenie autorów – oczywiste przy sprawowaniu zawodów adwokatów i nauczycieli akademickich, profesorów – odwoływanie się przez nich do powszechnego rozumienia norm prawnych, przy jednoczesnej dość swobodnej informacji co do ich rzeczywistej treści, prowadzić może do przykrej konstatacji, że autorzy tekstu wpisują się w aktualny poziom dyskusji politycznych. Konstatacja ta jest tym smutniejsza, że autorzy – sami zresztą powołujący się chyba na autorytet należny zajmowanym przez nich stanowiskom i prowadzonej działalności – już tylko przez ten autorytet powinni podejmować próby prezentowania własnych poglądów w sposób oceniający – i ewentualnie, skoro trzeba, potępiający – konkretne czyny i zachowania, nigdy zaś osoby czy nawet szerzej – grupy ludzi.