Czas kończyć jałową wojnę - Marek Domagalski o polityce PiS w sądownictwie

Starzy sędziowie powoli odchodzą na emeryturę, a fala protestów najwyraźniej opada. Jeszcze Andrzej Rzepliński, prezes TK, mógł na odchodne pochwalić się, że przez rok blokował pisowskie zapędy, ale inni krytycy poczynań obecnej władzy: działacze sędziowscy, część prawniczej profesury – już nie. Nawet kolejne uwagi Brukseli i orzeczenia Luksemburga, choć zmusiły rząd do wycofania się z wielu najbardziej radykalnych posunięć, pisowskich zmian w wymiarze sprawiedliwości nie powstrzymały.

Kontestacja „opornych", zwłaszcza z powodu radykalizmu, nie ma wpływu na poczynania Ministerstwa Sprawiedliwości. Sami nie mają raczej szans na awanse, i nie decydują już o awansie innych, jak to było za poprzedniego sytemu wyłaniania kandydatów do awansu przez środowisko sędziowskie. Prawdopodobnie właśnie to było przyczyną zamknięcia się tej profesji i bulwersujących przypadków naruszenia obowiązujących standardów. Ta swego rodzaju arystokracja po prostu się skończyła.