Zarząd: po co nam prawnik? Prawnik: dobrze, że Państwo pytają!

Zarząd spółki: po co nam prawnik? Prawnik: dobrze, że państwo pytają.

Podobno bywają spółki kapitałowe, które nie korzystają z usług prawników korporacyjnych. Podobno są takie, które nie zatrudniają nawet prawników wewnętrznych, zdolnych do prowadzenia obsługi korporacyjnej. Taka praktyka w spółkach małych – jednoosobowych lub rodzinnych – w pewnym stopniu jest uzasadniona ekonomicznie, nie musi wywoływać nadmiernych perturbacji czy rodzić ryzyka naruszenia przepisów. Sytuacja robi się nieco trudniejsza, gdy z tych samych lub innych powodów obchodzą się bez doradców prawnych większe spółki, których wspólnikami są inne spółki, zwłaszcza mające siedziby za granicą. Poniżej dalsza część artykułu

Oto kilka przykładów, w których prawnik korporacyjny naprawdę się przydaje. Nie oznacza to oczywiście, że jego zaangażowanie jest zawsze niezbędne, może się jednak po prostu okazać wygodniejsze i – choć zabrzmi to zaskakująco – tańsze.

Pełnomocnik na zgromadzeniu Z doświadczeń praktyki korporacyjnej wynika, że najczęściej potrzeba nawiązania współpracy z prawnikiem ujawnia się wówczas, gdy konieczne jest odbycie zgromadzenia wspólników. Zdarza się, że wspólnik, który nie może osobiście w nim uczestniczyć, upoważnia do tego członka zarządu spółki. Na pierwszy rzut oka to rozwiązanie jest komfortowe, logiczne i pewne – przecież członka zarządu wspólnik zna, niejako go kontroluje. Członek zarządu jest wynajęty do zarządzania spółką, więc bez dodatkowych kosztów powinien zastąpić udziałowca na zgromadzeniu i móc podejmować w jego imieniu uchwały. Nic bardziej mylnego: przepisy kodeksu spółek handlowych wprost zabraniają udzielania członkom zarządu pełnomocnictw do reprezentowania wspólników na zgromadzeniu, zarówno w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 243 § 3), jak i akcyjnych (art. 4122 § 1, z wyjątkiem spółek publicznych). Chodzi o to, aby uniknąć konfliktu interesów wspólnika i zarządcy spółki.

Przepisy zabraniają także, żeby pełnomocnikiem był pracownik spółki, a więc co do zasady osoba niewchodząca w skład zarządu. W pewnych okolicznościach nawet prawnik wewnętrzny (może być nim radca prawny zatrudniony w spółce) nie będzie miał prawa reprezentowania wspólnika na zgromadzeniu. Skorzystanie z usługi prawnika zewnętrznego okazuje się wówczas najwygodniejszym i najbardziej oczywistym rozwiązaniem. Ma ono także inne zalety – w razie konieczności podjęcia niecierpiących zwłoki uchwał, udzielenie długookresowego lub bezterminowego pełnomocnictwa doradcy prawnemu przez wspólników, którzy nie zawsze będą w stanie zebrać się ad hoc (tj. w trybie, o którym mowa w art. 240 oraz art. 405 § 1 k.s.h.), zdejmuje z nich ciężar zapewnienia osobistego udziału w zgromadzeniu. Nie wspominając już o tym, że zazwyczaj z udzieleniem upoważnienia tego rodzaju wiąże się oczekiwanie, że profesjonalny reprezentant udziałowca zadba o właściwe przygotowanie dokumentacji, czyli protokołu i uchwał.

W pewnych okolicznościach bardzo przydatne może się okazać doświadczenie prawno-korporacyjne, jak wówczas, gdy podejmuje się uchwały w sprawach osobowych i należy odpowiednio zorganizować głosowanie oraz poczynić w protokole stosowne adnotacje co do sposobu jego przeprowadzenia (art. 247 § 2 i art. 420 § 2 k.s.h. – przy czym w spółce akcyjnej można zazwyczaj liczyć na czujność notariusza protokołującego przebieg każdego zgromadzenia).

Pełnomocnik kontraktowy Zewnętrzny doradca prawny może służyć wsparciem wtedy, gdy pojawi się potrzeba zawarcia, zmiany bądź rozwiązania umowy z członkiem zarządu, a także, jeśli wejdzie on w spór ze spółką. Dotyczący spółki z ograniczoną odpowiedzialnością art. 210 § 1 k.s.h. (analogicznie – art. 379 § 1 dla spółki akcyjnej) wymaga, aby w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentowała rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej). Pomijając kwestię pełnomocnika ustanowionego w razie sporu, który może przecież przerodzić się w spór sądowy, a wówczas pomoc profesjonalisty będzie jeszcze bardziej uzasadniona. Upoważnienia do zawarcia umowy z członkiem zarządu można udzielić prawnikowi zewnętrznemu, powierzając mu również sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

W tym wypadku nie ma, co prawda, ograniczeń odnoszących się do umocowania pracowników czy nawet pozostałych członków zarządu, jednak warto zadbać o to, aby nie powodować dyskomfortu pełnomocnika „wewnętrznego" i nie narażać go na niezadowolenie członka zarządu, że podjął się reprezentowania spółki w pewnym sensie w opozycji do zwierzchnika lub współzarządzającego kolegi. Prawnik zewnętrzny takiego dyskomfortu zasadniczo nie odczuwa.

Wypada na tym tle wspomnieć również o możliwości umocowania pełnomocnika do określenia wynagrodzenia członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy (np. tzw. kontraktu menadżerskiego). Takie rozwiązanie przewiduje art. 2031 kodeksu spółek handlowych i nie trzeba nikogo przekonywać, że powierzenie tej roli pracownikowi, podległemu przecież członkowi zarządu, postawiłoby go w bardzo niezręcznej sytuacji. Dylematów podobnej natury raczej nie będzie miał zewnętrzny doradca prawny.

Z kronikarskiego niejako obowiązku trzeba jeszcze odnotować, że gdy jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu, nie ma obowiązku reprezentowania go w umowie ze spółką przez radę nadzorczą lub pełnomocnika, tyle że wówczas konieczne jest co do zasady dokonanie czynności w formie aktu notarialnego (art. 210 § 2 oraz art. 379 § 2 k.s.h.; przepisy te ulegną nieznacznym zmianom 1 marca 2021 r.).

Pełnomocnik rejestrowy Jest rzeczą oczywistą, że prawnik korporacyjny może wydajnie wspomagać spółkę w sprawach rejestrowych. Chodzi zarówno o znajomość procedur i zdolność właściwego wypełniania zmieniających się co pewien czas formularzy stosowanych w postępowaniu rejestrowym, jak i o prozaiczne odciążenie zarządu od kontaktów z rejestrem, w tym od konieczności uzupełnień wniosków (co, w pewnych okolicznościach, może się zdarzyć, nawet jeśli zostaną przygotowane przez najbardziej obeznanego z procedurą doradcę prawnego). Inną kwestią jest z kolei umiejętność przygotowania dokumentów, które nie mają postaci formularzy. W grę mogą tu wchodzić różnego rodzaju listy, oświadczenia i informacje, choćby wymagane przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; przykładowo, z art. 19 ust. 5 i 5d tej ustawy wynika obowiązek składania w rejestrze i aktualizowania informacji o adresach do doręczeń członków zarządu spółki, ale także osób uprawnionych do powołania zarządu (lub tworzących organ mający takie kompetencje, np. członków rady nadzorczej) oraz wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania wspólnika będącego osobą prawną.

Nową jakość do współpracy spółki z profesjonalnym pełnomocnikiem wniesie niewątpliwie cyfryzacja Krajowego Rejestru Sądowego. Wprowadzenie elektronicznego postępowania rejestrowego nie powiodło się w tym roku, ale – zgodnie ze zmienionymi przepisami – można oczekiwać wejścia w życie nowego systemu w roku przyszłym. Należy przypuszczać, że przynajmniej w pierwszym okresie funkcjonowania trybu cyfrowego (i to mimo doświadczeń nabytych przez spółki dokonujące zgłoszeń zamknięcia roku obrotowego w formie elektronicznej) pomoc zewnętrznych doradców prawnych będzie oczekiwana, jeśli nie konieczna.

Inne typowe przypadki Poza pełnieniem funkcji pełnomocnika, prawnik korporacyjny zazwyczaj świadczy pomoc w innych obszarach standardowej obsługi organów spółki. Bodaj najczęściej oczekuje się od takich doradców prowadzenia wewnętrznych rejestrów wymaganych przepisami k.s.h. oraz zapewnienia formalnej zgodności dokumentacji prawnej i handlowej spółki z wymogami prawa.

Chodzi tu o takiego rodzaju rejestry jak księga udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bądź księga akcyjna z spółce akcyjnej (odpowiednio art. 188 oraz art. 341 k.s.h., przy czym ten ostatni przepis ma zostać uchylony 1 marca 2021 r.), a także księga protokołów, w której umieszcza się zestawienie uchwał wspólników oraz dołącza wypisy protokołów sporządzonych przez notariusza czy kopie pełnomocnictw (art. 248 § 1 i art. 243 § 2 oraz art. 421 § 3 k.s.h.).

Obowiązek prowadzenia tych ksiąg spoczywa na zarządzie, z punktu widzenia jego wygody wydaje się więc uzasadnione, aby ich aktualizację powierzyć doradcy prawnemu, zwłaszcza wówczas, gdy był zaangażowany w prace nad dokumentacją źródłową (uchwałami wspólników, w tym dotyczącymi podwyższenia czy obniżenia kapitału zakładowego, umowami nabycia udziałów itd.). Prawnik korporacyjny może zresztą oferować zarządowi znacznie szerszy wachlarz usług, np. pomoc w organizacji zgromadzeń wspólników czy posiedzeń zarządu.

Do opisanych zadań dodać można dbałość o zapewnienie zgodności z wymogami formalnymi odnoszącymi się do codziennej działalności handlowej. Tytułem przykładu można wskazać na treść „nagłówków" w pismach i zamówieniach handlowych oraz informacji na stronach internetowych spółek, które powinny odpowiadać przepisom k.s.h. określonym w art. 206 § 1 dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz art. 374 § 1 dla spółki akcyjnej. Co prawda, jednorazowe wykonanie tego zadania okazuje się zazwyczaj wystarczające, ale w razie korzystania z pomocy profesjonalnego doradcy można oczekiwać stosowych aktualizacji, a także informacji (i wsparcia) w razie pojawienia się nowych obowiązków. Dobrym przykładem była niedawna ogólnopolska akcja składania zgłoszeń do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych, w której prawnicy korporacyjni wspierali swoich klientów, często wspólnie z doradcami podatkowymi.

Jak widać, profesjonalni doradcy korporacyjni mogą okazać się bardzo przydatni. Nie należy ograniczać ich zaangażowania wyłącznie do bardziej skomplikowanych zagadnień dotyczących relacji między organami, ustroju czy przekształceń spółek, w których wsparcie prawnika wydaje się niezbędne, ale które nie stanowią korporacyjnej codzienności. Określone korzyści przynosi spółkom także mniej spektakularna, zwyczajna obsługa. Można uniknąć nieraz dość kosztowego (a w okresie pandemii czasem niemożliwego lub bardzo utrudnionego) przyjazdu do Polski członka zarządu zagranicznego wspólnika celem odbycia zgromadzenia wspólników (które przecież musi odbyć się w naszym kraju), jeśli udzieli się pełnomocnictwa zewnętrznemu prawnikowi. Można zaoszczędzić pracownikom upoważnionym do zawarcia umowy z członkiem zarządu poczucia dyskomfortu, jakie wiązałoby się z ich rolą, o ile umocuje się do tego niezależnego doradcę prawnego. Można wreszcie przekazać obowiązek wykonywania wielu wewnętrznych obowiązków korporacyjnych oraz monitorowania stanu prawnego w tym zakresie profesjonalnym doradcom, którzy w ramach swoich obowiązków będą w stanie ustrzec, a co najmniej ostrzec spółkę przed konsekwencjami niedostosowania do wymogów zmieniającego się środowiska prawnego.

Warto więc zadbać o to, aby – zwłaszcza będąc członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki, która do tej pory „obywała się bez prawnika" – zmienić nieco podejście do obsługi korporacyjnej i znaleźć w zewnętrznych doradcach prawnych wsparcie nawet w zwykłych, codziennych i na pozór typowych działaniach.