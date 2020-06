Joanna Parafianowicz: Równouprawnienie kobiet to nie ideologia

S這wa, kt鏎e z Radia Maryja us造sza造 kobiety, to wyraz ciasnoty intelektu.

W pewnym radiu, w audycji Jak by dobr 穎n w sypialni", pad造 s這wa: 皋na nie mo瞠 uwa瘸 swojego m篹a za agresora czy potencjalnego gwa販iciela. Ma on prawo domagania si od 穎ny wsp馧篡cia seksualnego". A na dodatek: Je瞠li w czasie wsp馧篡cia seksualnego jedno z ma鹵onk闚 nie chce wsp馧篡 seksualnie, ale wida, 瞠 jest jaka potrzeba z drugiej strony, to tak瞠 jaka forma ofiarowania siebie, dawania z siebie 篡cia". Do najsilniej w靖pi鉍ych skierowano argumentacj, 瞠 trudny ma鹵onek to prawdziwy dar od Pana Boga. Dar i ogromne wyr騜nienie (...) bo Pan B鏬 zauwa篡, 瞠 tylko ty dasz sobie z nim rad", a jeli i to by這by zbyt ma這, przekonywano argumentem, kt鏎y powinien stopi ka盥e serce: Je瞠li wyeliminujemy dowiadczenie krzy瘸, czyli cierpienia, to dojdzie do czego takiego, 瞠 tylko kiedy mam ochot, to wsp馧篡j, a jak nie mam ochoty, to nie wsp馧篡j. I wtedy mo瞠 by bardzo powa積y problem". Poni瞠j dalsza cz artyku逝

Faktycznie, Houston, mamy problem. Nie jest nim jednak przywi頊anie czci spo貫cze雟twa do nauk g這szonych w Pimie wi皻ym. Nie jest nim tak瞠 to, 瞠 na antenie, kt鏎a wspierana jest z publicznych funduszy, opowiada si herezje lub to, 瞠 wierni Kocio豉 Katolickiego (do kt鏎ych nale輳) musz liczy si z pewnymi normami.

W moim przekonaniu g這szone tezy stanowi problem, bo zacytowane wypowiedzi wskazuj na niedostrzeganie dw鏂h kwestii: po pierwsze, 瞠 w Polsce obowi頊uj regulacje kodeksu karnego, po drugie za, 瞠 kobieta ma takie same prawa jak m篹czyzna wsz璠zie, nie tylko w ma鹵e雟twie.

Kiedy w USA ginie czarnosk鏎y m篹czyzna, a jego mier ma zwi頊ek z nadu篡ciem w豉dzy przez bia造ch policjant闚 m闚imy, 瞠 black lifes matter". Gdy osobom nieheteroseksualnym odbiera si prawo do decydowania o ich 篡ciu, skupiamy si na zagadnieniu r闚nouprawnienia rodowisk LGBT. Kiedy kobiety 蕨daj r闚nouprawnienia, odwo逝jemy si do feminizmu. W takich sytuacjach wiele os鏏 jest sk這nnych przeczy potrzebie zwracania uwagi na te konkretne grupy ludzi. Wskazuj, sk鉅in鉅 s逝sznie, 瞠 dyskurs powinien by ukierunkowany na zagadnienie praw cz這wieka. Powiedzie sobie jednak trzeba jasno: dyskryminacja nie dotyczy zwykle ludzi bia造ch, heteroseksualni mog zawiera zwi頊ki ma鹵e雟kie i w przewa瘸j鉍ej mierze to kobiety, a nie m篹czyni padaj ofiar przemocy na tle seksualnym.

Jeli wemiemy pod lup s這wa, kt鏎e przytaczam, mo積a doj do wniosku, 瞠 wprawdzie s這wa oburzenia nimi wyg豉szaj g堯wnie rodowiska feministyczne, ale w rzeczywistoci poruszony na antenie katolickiej stacji radiowej problem dotyczy cz這wieka. A cilej, prawa kobiety - cz這wieka do stanowienia o sobie. Prawa, kt鏎e zbyt cz瘰to bywa jej odbierane pod p豉szczykiem: tradycji, religii lub wiatopogl鉅u.

Tymczasem r闚nouprawnienie kobiet (we wszystkich sferach 篡cia) to, podobnie jak orientacja seksualna, nie jest kwestia ideologiczna. To realni ludzie, kt鏎ym wmawia si, 瞠 穎na jest zale積a od m篹a, winna mu lepe pos逝sze雟two, a jego niegodziwe czyny, wobec kt鏎ych winna jest szacunek, to nic innego jak krzy, kt鏎y winna godnie nie. To osoby, kt鏎e nie wiedz, 瞠 mog odm闚i: seksu, dzielenia 篡cia z alkoholikiem, fizycznego karcenia czy wydzielania rodk闚 finansowych. To ludzie, kt鏎zy nie s wiadomi tego, 瞠 prawem kobiety jest w r闚nym stopniu podj璚ie wsp馧篡cia, jak i jego odmowa. To wreszcie dzieci, kt鏎e otaczaj鉍 si nieprawid這wymi wzorcami, cho nie ma ku temu biologicznych podstaw, odziedzicz je i przeka蕨 w豉snemu potomstwu.

Powiedzie, 瞠 s這wa, kt鏎e na antenie Radia Maryja skierowano do kobiet, podobnie jak te, kt鏎e w ostatnim czasie p造n窸y wartkim strumieniem do innych grup z ust pracownika naukowego KUL, pos堯w czy g這wy pa雟twa, to wyraz najdalej posuni皻ej ciasnoty intelektu, to nie powiedzie nic. Na usta cisn si jedynie mocne s這wa zawarte w powieci Margaret Atwood Opowie podr璚znej": Nolite te bastardes carborundorum.