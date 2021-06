Dyrektywa Komisji Europejskiej - jakie zmiany w kredytach konsumenckich

Ocena zdolności kredytowej klienta może doprowadzić do wykluczenia finansowego zainteresowanych.

Jeszcze w tym kwartale Komisja Europejska ma opublikować projekt nowej dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki. Przewiduje się, że projektowane zmiany będą dużym wyzwaniem dla unijnego rynku pożyczkowego. Jego ramy prawne wyznaczają bowiem przepisy obowiązujące od ponad dekady.

Trzeba zrewidować

Na poziomie Unii Europejskiej otoczenie prawne konsumenckiego rynku pożyczkowego jest jednym z najbardziej stabilnych we wszystkich branżach finansowych. Otoczenie to wyznaczyła Consumer Credit Directive (CCD). Z minimalnymi zmianami wciąż obowiązuje. Dla porównania, rynek bankowy, płatniczy czy kapitałowy doczekały się od 2008 r. co najmniej jednej rewizji fundamentalnych dla nich aktów prawa unijnego (rynek bankowy nawet trzech).

Czytaj też:

Czy niesprawdzenie zdolności kredytowej konsumenta powinno skutkować nieważnością umowy

W Polsce CCD została implementowana w ustawie o kredycie konsumenckim. Weszła w życie 18 grudnia 2011 r.

