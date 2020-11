Łukasz Warzecha: Spacer po wymarłym Wrocławiu

W hotelu na Ostrowie Tumskim, gdzie się zatrzymałem, w ponad 60 pokojach mieszkało siedmioro gości. Rzecz jasna – w podróżach służbowych, choć weryfikacja służbowości podróży polegała jedynie na podpisaniu oświadczenia. Restauracja hotelowa – zamknięta. Dla kilkorga osób nie opłaca się jej otwierać. Rok do roku liczba gości spadła o 80 proc. Zniechęcony recepcjonista kiwał głową z rezygnacją i mówił, że rozgląda się za jakąś inną pracą, bo w hotelarstwie w Polsce przyszłości nie ma. Faktycznie, hotele miejskie, szczególnie te nienależące do dużych sieci, ledwo dyszą. Rząd umywa ręce.

Długi spacer z Ostrowa Tumskiego na Rynek i z powrotem uświadamia skalę dramatu. Każda zamknięta kawiarnia czy restauracja, każdy nieobecny wśród wrocławskich zabytków przewodnik czy uliczny sprzedawca, każdy niejeżdżący turystyczny meleks – wszystko to, co jest konsekwencją decyzji podejmowanych w ciągu godzin przez oderwanych od realiów polityków w stolicy – to konkretne stracone pieniądze w podatkach, kolejne skasowane miejsca pracy, kolejne ludzkie dramaty. Wiele z tych biznesów już nigdy się nie podniesie. I nie, nie będzie jak w USA – gdy zmieni się sytuacja, przyjdą nowi. Ci, którzy mieli pieniądze, by zainwestować, już ich nie będą mieć. Banki limitują akcję kredytową. To już jest rzeź, tylko jeszcze tego w pełni nie widać.