Aleksander Hall: Demokracja nie ma już czasu

Dlaczego? Biedroń z dwóch powodów. Po pierwsze, wbrew deklarowanej woli odrzucenia w życiu publicznym nienawiści i pogardy, jego program rewolucji obyczajowej i usunięcia Kościoła ze sfery publicznej – w przypadku próby realizacji – spowoduje eskalację konfliktów dzielących polską wspólnotę, a w nadchodzących wyborach sprzyja konsolidacji zwolenników obecnej władzy. Po drugie, tego, co wygadywali podczas Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Biedroń, Czarzasty i Zandberg podczas konwencji kandydata lewicy, nie sposób zinterpretować inaczej niż jako powrót do ocen powojennego podziemia niepodległościowego formułowanych w czasach „utrwalania władzy ludowej" i – pośrednio – rehabilitację tych, którzy w Polsce realizowali plany Stalina.

Bosak reprezentuje koalicję zróżnicowaną wewnętrznie, ale zgodną co do tego, że Unia Europejska jest tworem szkodliwym i Polska nie powinna w niej uczestniczyć. Ten pogląd jest radykalnie sprzeczny z polską racją stanu i traktowany serio jest politycznym awanturnictwem. To wystarczy, aby skreślić tę kandydaturę, ale trzeba pamiętać także, że część politycznego zaplecza Bosaka ma poglądy skrajne i potrafi je wyrażać w sposób nieakceptowalny.

Nie mam jednak żadnych podstaw, aby sądzić, że Małgorzata Kidawa-Błońska i Szymon Hołownia nie byliby dobrymi prezydentami. Na pewno szanowaliby konstytucję. To kandydatury poważne i zasługujące na szacunek. Zachęcam jednak do głosowania na Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W kręgu mojego oddziaływania coraz więcej osób deklaruje oddanie głosu na Kosiniaka-Kamysza, wciąż jednak spotykam się jeszcze i z taką opinią: to prawda, że wypada najlepiej w stawce kandydatów do prezydentury, ale i tak wiadomo, że w drugiej turze będzie Kidawa-Błońska.

Połączyć siły

Nie zgadzam się z tą oceną. Owszem, dla części wyborców będzie to plebiscyt. Także dla mnie. Jest jednak znacząca grupa Polaków uprawnionych do udziału w wyborach, dla której druga tura wyborów nie będzie wcale plebiscytem za czy przeciw PiS. Ich zachowania wyborcze będą zależeć od tego, kto będzie rywalem Dudy w decydującej rozgrywce. Co będzie dla nich szczególnie ważne? Osobowość kandydata, jego wizerunek i ocena jego wystąpień w kluczowych debatach. Jest dla mnie oczywiste, że w tej konkurencji Kosiniak-Kamysz wyraźnie góruje nad swoimi konkurentami z opozycji. Jego najważniejszą przewagą nad nimi jest to, że jest autentycznym liderem politycznym, a takim zostaje się dzięki doświadczeniu i talentowi.