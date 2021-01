Juliusz Braun: Rządzi ten, co ma kamerę

Proponując powrót do sylwestrowych i noworocznych koncertów, nie zamierzam oceniać repertuaru i wykonawców „Sylwestra marzeń" Jacka Kurskiego, takich ocen było już aż nadto. Sylwestrowa impreza w Ostródzie i noworoczny koncert w wiedeńskim Musikverein pokazuje jednak dwie odmienne koncepcje roli mediów publicznych i ich miejsca w państwie. Dlatego warto wrócić do wydarzeń medialnych z początku roku. Określenia „wydarzenia medialne" używam celowo: koncert TVP trudno nazwać wydarzeniem muzycznym, a koncert wiedeński to coś więcej niż tylko wydarzenie muzyczne.

Gdy premier Mateusz Morawiecki ogłosił sławetną sylwestrową godzinę policyjną (czy jak to później różnie nazywano), prezes Jacek Kurski zapowiedział, że TVP nie rezygnuje w imprezy w amfiteatrze w Ostródzie, co więcej, postraszył sądem wszystkich, którzy chcieliby kwestionować zgodność jego planów z prawem. I faktycznie, wszystko było zgodne z prawem, tyle tylko, że ustanowiono je przedostatniego dnia grudnia, gdy przygotowania do imprezy w Ostródzie były już praktycznie zakończone, umowy podpisane, pieniądze wydane. Aż do chwili opublikowania w Dzienniku Ustaw rozporządzenia wyłączającego TVP z sylwestrowych restrykcji przygotowania toczyły się wyłącznie na podstawie głębokiego – i słusznego, jak się okazało – przekonania prezesa Kurskiego, że to nie on ma się dostosować do prawa, ale to rząd dostosuje prawo do jego pomysłu.